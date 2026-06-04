アメリカの圧倒的な軍事力に対する恐怖金正恩は長い間、自分の体制を維持する唯一の生命線として核兵器に固執してきた。しかし、最近のアメリカの対イラン軍事行動を見守り、核を保有することがかえって体制崩壊の火種になる可能性があると自覚したようだ。ベネズエラ（マドゥロ捕獲）およびイラン（ハメネイ師と側近幹部数十人）に対するアメリカの斬首作戦を目撃し、大きな衝撃を受けた。特に中国製レーダーとロシア製対空ミサイ