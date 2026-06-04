夢のような場所が、愛知県西尾市にある。現役稼働中の映画館とレンタルビデオ店が、同じ建物に併設されているのだ。その名は、鶴城映劇。かつては大手映画会社・日活の直営館だったこともある、歴史ある劇場だ。なお、現在の映画館は成人映画専門。レンタル店のメインも同じくアダルト作品で、しかもいまや珍しいVHSテープが中心。いくらかハードルは高いかもしれないが、なかなかお目にかかれない光景であることは間違いない。場