韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「일회용 컵（イレヨン コッ）」の意味は？「일회용 컵（イレヨン コッ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、コップに関する韓国語。「일회용 컵（イレヨン コッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくだ