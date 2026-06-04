「じつは痩せている人でも、隠れた場所に脂肪がたまっていることがあります。『異所性脂肪』と呼ばれるもので、体重や外見には現れないまま体をむしばんでいる可能性があるんです」そう警鐘を鳴らすのは、九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科科長の小川佳宏氏だ。「自分は痩せているから運動しなくても大丈夫」「体重は標準的だから、脂肪過多とは無縁のはず」――そう考えている人は少なくないのではないか。しかし、体を動かすこ