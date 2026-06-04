モデルで女優の新川優愛が美しいモデルショットにファンはくぎ付けになっている。４日までに自身のインスタグラムを更新。「かごバッグと、夏の花と」とつづると、白のブラウスなどを着用しバッグと花と写るモデルショットをアップした。この投稿には「天才かわいい」「ゆあちゃんめっちゃ可愛すぎるかごバッグと夏の花素敵」「可愛い優愛ちゃんと綺麗な花束、ベストマッチですね」「女神のほほ笑み」「かごバッグもお花も