「出会いは大宮でのナンパでした。お互い終電がなくなったとき、朝まで一緒にいてくれて……。今年で付き合って14年目、結婚して13年になります」【写真を見る】妻とのラブラブツーショット。カチューシャに浴衣姿の新西悠太容疑者（43）そう夫との馴れ初めを語る女性。この人物の夫は、いま世間を賑わせている"迷惑配信者" 新西悠太容疑者（43）だ。長年寄り添ってきた妻が語った男の素顔と、事件の舞台裏とは──。【前後編の