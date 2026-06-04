「昨今、ウォーキング愛好家がとても増えてきましたよね。それはもちろんよいことなのですが、普通に歩くだけでは健康体にはなれないこともきちんと知っておいてほしい。若返るために大切なのは筋肉量を増やすことですが、ただ歩くだけで筋肉量が増えることは、ありません」青山学院大学駅伝チームの強化指導も行う、フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一氏がそう指摘する。そして、1日1万歩以上を目標にして長時間・長距離歩