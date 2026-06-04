高市事務所が筆者に明かしていた首謀者との接点高市早苗総理の陣営が今年2月の衆院選や、昨年の自民党総裁選において、他候補を中傷するような動画をSNS上に投稿していたとする「週刊文春」の報道が波紋を拡げている。動画作製に関わったと告発しているのは、合同会社NoBorderDAO幹部で、暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の設計者・松井健氏だ。筆者が「週刊現代」で報じたように、松井氏を巡っては、サナエトークンを巡