主題歌もつとめた連続ドラマで、映画化もされた『ケイゾク』（2009）では東大法学部を首席で卒業したキャリアの警部補・柴田純を演じた中谷美紀さんは、2021年の映画『総理の夫』でも東大法学部卒で、史上最年少で女性初の総理大臣となった相馬凛子を演じた。まさに東大法学部卒のような「知的イメージ」がぴったり当てはまると思われているゆえだろう。実際中谷さんは、20代のころにフランスに8年暮らし、フランス語や英語で流ち