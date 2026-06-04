ゴルフ上達は間をあけず継続することが大事！「忙しくて練習場に行く時間がない人でも、毎日少しずつ短時間でスイングをよくするドリルはたくさんありますよ」という大西晃次コーチが、ゴルフを日常化するためのアイデア練習法を伝授する。 ヘッドをひっくり返してクラブが「動きたい方向」に振る クラブヘッドをひっくり返して、フェースを逆に向けて振ってみましょう。すると、ヘッドを「操作」する感覚で