スキージャンプの郄梨沙羅選手が3日、自身のInstagramを更新。幼いころから憧れる「大切な人」と再会を果たしたことを明かしました。2月のミラノ・コルティナオリンピックでは混合団体で銅メダルを獲得した郄梨選手。Instagramの投稿では、郄梨選手がお姫様抱っこやバックハグされる様子も。さらに大皿にのったウニなどの豪華海鮮を楽しむ様子も写されていました。「小さい頃からずっと憧れの先輩 その大切な人