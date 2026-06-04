国際親善試合のアルジェリア戦で競り合うオランダのハクポ（右）＝ロッテルダム（ロイター＝共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグF組初戦で日本と対戦するオランダは3日、オランダのロッテルダムでアルジェリアと国際親善試合を行い、0―1で敗れた。マレン（ローマ）やハクポ（リバプール）がチャンスを得たが、得点はできなかった。終盤に自陣左から切り込まれて