◇ナ・リーグドジャースーダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場する。投手では今季6勝目、打者では5試合ぶりとなる11号本塁打に期待がかかる。大谷は5月20日（同21日）のパドレス戦で登板4試合ぶりに投打同時出場すると、初回の第1打席で投手ではメジャー史上初めて初球を先頭打者本塁