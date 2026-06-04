◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌に、劇的な逆転勝利をあげた巨人。試合後、橋上秀樹監督代行がインタビューに応じました。この日は3点ビハインドで8回裏を迎えるも、連打で1アウト満塁の好機をつかみ、代打・丸佳浩選手が逆転満塁ホームラン。1点リードの9回をマルティネスが抑えきり、劇的な勝利としました。橋上監督代行は「まずは選手が非常に頼もしく、誇らしく感