「FIRE」は感覚論ではなく、生活費を数字に落とし込み、自由を設計する行為です。「いくらあれば経済的自立を果たせるのか」という漠然とした不安に対し、明確な基準となるのが「生活費の25年分」という具体的な数値です。本記事では、生方正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもできるFIRE入門 節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法』（WAVE出版）より一部を抜粋・再編集し、リタイア資金の算出方法や、年齢に応じたリスク