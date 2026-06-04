法律とは人が作ったものであるため、どうしても欠陥があります。いくら正しいことを訴えたとしても、言い分が通らないこともあるようです。【漫画】「司法の欠陥」（全編を読む）弁護士として活躍する漫画家・弁護士のたぬじろうさんの作品『知るほどヤバイ 知らないともっとヤバイ 法律の闇』の抜粋エピソード『司法の欠陥』では、法律ではどうすることもできない迷惑行為の実態が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿され