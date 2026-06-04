女優で歌手（adieu）としても活動する上白石萌歌さんがXを更新。2026年5月16日、17日にかけて静岡県で開催された音楽イベント「ACO CHiLL CAMP」に出演した際に、同イベントに参加していたのんさんとの"身長差"ショットを披露している。【写真】「こんなに違うのにびっくり」上白石萌歌×のん、"身長差"はっきり2ショット上白石さんは、「のんさんにお会いしたんですうれしいうれしい」とコメントし、のんさんとの2ショットを