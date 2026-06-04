SUVというよりステーションワゴンな「トレイルシーカー」、待望の日本仕様車がデビュー2026年4月9日、スバルはバッテリーEV（電気自動車）、新型「トレイルシーカー」（日本仕様車）を発表しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のスバルディーラーに問い合わせてみました。2026年2月より、グローバル展開モデルでは初となる、スバル群馬製作所 矢島工場にて新型バッテリーEVをラインオフしました。【画像