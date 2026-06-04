サッカーワールドカップの日本代表はメキシコでの事前合宿をスタートしました。記者「日本代表の選手たちがいま、練習場に姿を現しました。これから事前練習に臨みます」33℃を超える暑さの中、サッカー日本代表の選手たちはメキシコのモンテレイで事前合宿をスタートしました。アイスランド戦で足の違和感を訴えていたという主将の遠藤航選手は練習場には姿を現さず、ホテルで別に調整したということです。チームは当初、夕方から