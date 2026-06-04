「フェアウェイが狭すぎる」「バンカーの砂が硬い」…… ラウンド中、思い通りにいかないプレーをコースのせいにしていませんか？ 実は、そのマインドこそがスコアアップを阻む最大の壁かもしれません。 今回は、人気ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第12話「障害物競争」のエピソードから、どんなコースでもスコアをまとめるための「真のゴルフメンタル」をご紹介します。 「フェアウェイが