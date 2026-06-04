良い結果を生むアプローチショットの落とし所の考え方 最良の結果ばかりを追い求めないでラクな気持ちで打とう あなたはグリーン周りからのアプローチショットを打つ際に、どんなことを考えるでしょうか？ 「ピンの近くに寄せなくちゃ！」といつも考えるとしたら、自分に対してプレッシャーを背負いすぎです。「グリーン上に落とし場所を設定して打ちなさい」ともよくいわれますが、グリ}