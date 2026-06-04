今の子どもは圧倒的に睡眠不足 睡眠時間は短縮傾向にある 最近の子どもは、以前に比べて眠る時間が短くなっています。小学生に推奨されている睡眠時間が9～12時間であるのに対し、実際の平均睡眠時間は9時間を下回っているのです。多くの家庭で、その状態が当たり前になっています。 睡眠時間が短くなっている背景には、いくつかの要因が重なっています。たとえば、スマホやゲームはその代表例です。少しだ