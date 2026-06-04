週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！ 伊織もえが60年代サイケに魅せる！誌面掲載カットを公開！ 週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。 『旬撮GIRL Vol.30』表紙 ©扶桑