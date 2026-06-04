埼玉県川口市の住宅で6月1日午後、無職の男（60）が、自身の母親の介護支援のため自宅に訪れたケアマネジャーの鈴木希代子さん（63）の首を刺して殺害し、その後に自分の首も刺して死亡したとされる殺人事件。男は犯行直後に「ケアマネジャーの女性を刃物で刺した。これから自分も刺す」と110番通報しており、警察官が住宅に着いたときには首に刃物を突き立てていたという。【前後編の後編。前編から読む】【写真】「痩せこけ、