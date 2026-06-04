イラン外相イスラエルがベイルート攻撃なら「全面的な戦争再開」を警告 イランのアラグチ外相はベイルートへのいかなる攻撃も「全面的な戦争の再開」を招くと警告した。 紛争終結のためのいかなる合意も、レバノンでの戦闘停止を伴うものでなければならない。米国との戦争終結に向けた交渉において「目立った進展はない」 レバノン首都ベイルートへのいかなる攻撃も中東地域での全面的な戦争再開につ