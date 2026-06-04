「E-3MC」プレミアム・シルバー SOULNOTEは、同社が「考えうる最高のMC/MM再生を目指した」というフォノイコライザー「E-3MC」を10月に発売する。価格は181万5,000円。カラーはプレミアム・シルバー、プレミアム・ブラック。 「E-3MC」プレミアム・ブラック 世界初という、左右GND完全分離のフォノイコライザーとなっており、シャーシ、Lch、Rchの3つのGNDを完全分離できる。