◆米マイナーリーグシラキュース―スクラントン（３日、米ニューヨーク州シラキュース＝ＮＢＴバンクスタジアム）負傷者リスト（ＩＬ）入りしているメッツ・千賀滉大投手（３３）が傘下３Ａシラキュースの一員として、本拠のスクラントン戦に先発。リハビリ登板３試合目で初めて５回を投げきるも６安打３失点だった。９１球投げストライク５４球とストライク率は５９・３％と前回（５１・３％）を上回ったが、４四死球に２暴