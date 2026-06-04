米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、７月１４日（同１５日）にフィリーズの本拠地・シチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で行われるオールスターのファン投票をスタートさせたことを発表した。例年通り、スタメン野手を決めるために実施されるファン投票。日本人選手はドジャース・大谷翔平投手（３１）がナ・リーグ指名打者部門、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は同外野手部門、ブルージェイズ・岡本和