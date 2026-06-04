兵庫県警・捜査一課は3日、たつの市内の川で見つかった成人男性とみられる遺体について、司法解剖の結果、先月、たつの市内の住宅で母親と娘の2人が殺害された事件で、全国に指名手配していた大山賢二容疑者（42）と判明したと発表しました。