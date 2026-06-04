タレントの小島瑠璃子が２日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「ここ最近、食を意識する機会が多くありました息子とじゃがいも掘りをして甘くて美味しい新じゃがいもを食べたり、採れたてビーツでスープを作ったりしました」と投稿。ブルーのノースリーブワンピース姿でポーズを取る様子や、自作のスープの写真などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「どんどん良いお母さんになって」「ワンピース