ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが２日付で自身のＳＮＳを更新。コスプレショットを披露した。「オッス！オラ南悟空！先週水曜日のラヴィット！みてくれてありがとな！」と投稿。ドラゴンボールの孫悟空に扮（ふん）し、ポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「物にしてるｗ」「次回もぜってぇ出てくれよな！」「シリーズ化希望します」「かわいくてワクワクすっぞ」「天下一最強にかわいいぞ！」「尊すぎ