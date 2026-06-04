タレントやコスプレイヤー、YouTuberとして幅広く活躍する東雲うみが、7月13日発売のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Summer』（講談社）の表紙と巻頭グラビアを飾ることが決定した。【別カット】大胆ポーズで美尻を披露した東雲うみ同誌は『FRIDAY』が手がけるグラビアムックの最新号。東雲は巻頭30ページにわたる撮り下ろしグラビアに登場し、『FRIDAY GOLD』のためだけに制作された完全新作グラビアを披露する。誌面で