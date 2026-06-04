防府競輪場のF1「競輪ワールドシリーズyab山口朝日放送杯」が2日目を迎える。パリ五輪3冠など世界最強のスプリンター、ハリー・ラブレイセン（29＝オランダ）が初日11R、角―久保田の3番手からスパートして堂々と押し切った。バンクレコード（8秒8）は出せなかったが、前半9秒2、上がりタイム9秒2とさすがの脚力を披露した。スピードを上げた時のダッシュはさすが世界レベルというものだった。「少し緊張した。3番手位置