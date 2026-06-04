天皇皇后両陛下はノルウェーの皇太子を皇居・御所に招き、夕食を共にされ、長女の愛子さまも同席されました。3日夜、陛下はノルウェーのホーコン皇太子を御所の玄関で出迎え、笑顔で握手を交わされました。陛下は皇太子と40年近い親交があり、皇太子は陛下の即位の礼にも参列したほか、3日に陛下が出席された「世界島しょ国海洋会議」にも参加していました。両陛下は皇太子と夕食を共にし、宮内庁によりますと、途中からは長女の愛