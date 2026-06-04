ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日6月4日（木）の同番組は、2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の舞台となる佐原は、“北総の小江戸”と呼ばれる町。町の中心を流れる小野川沿いには歴史的な町並みが残っており、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。しかし、高齢化が進み、2022年には過