IS:SUEが、LINEMOとのコラボ企画を開催。本日6月4日放送の新CM『シンプル過ぎて／時間が余る』篇に出演する。 （関連：HANA、IS:SUE、MYERA、ME:I……群雄割拠のガールズグループシーン、独自のコンセプトを確立できるのは？） 本コラボは、LINEMOの5周年を記念した『LINEMO 5周年大週穫祭』の一環として展開。デビュー2周年を迎えるIS:SUEと、5周年を迎えたLINEMOの、2つの“周年”が重なるタイミ