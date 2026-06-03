精神疾患は治りが悪いと言われることがあります。そのためにも、心の不調にいち早く気づき、治療の必要があれば速やかに開始することが大切。でもどのようなサインに注意すれば良いのでしょうか？ 梅屋敷森田クリニックの森田先生に、精神疾患とはどんな病気なのかMedical DOC編集部が聞きました。 編集部 精神疾患とはどんな病気のことを言うのですか？ 森田先生 精神疾患とは心身にさまざまな影響をもたらす疾患のこ