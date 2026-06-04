東京都が5月に開催した「東京都暑さ対策グッズコンテスト」の受賞グッズが決定した。5月29日（金）に報道機関向けの受賞イベントを開催し、受賞製品に選ばれた12製品が発表された。 東京都暑さ対策グッズコンテストは、事業者を対象に暑さ対策グッズを募集し、「日陰づくり部門」「水分・塩分補給部門」「体温冷却・調節部門」「測定・見守り部門」のそれぞれで受賞グッズを選定するコンテスト。開催は今回が初。「働く環境」