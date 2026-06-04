兵庫県警は、3日にたつの市の河川で発見された遺体について、先月、母と娘が殺害された事件で全国に指名手配されていた住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）と特定されたと発表しました。 3日午前10時半ごろ、たつの市の揖保川（いぼがわ）の支流で成人とみられる男性の遺体が浮いているのが見つかりました。 警察によりますと、遺体は腐敗が進んでいましたが、灰色系のTシャツに、黒地に白のラインが入ったズボンをはいていて