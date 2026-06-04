チャンネル登録者数1500万人を超えるYouTuberのきまぐれクックが、4日までに自身のサプチャンネルを更新。新たに購入したレクサス“人気SUV”を納車する様子を紹介した。【写真多数】高級感＋武骨さの融合がカッコイイ…レクサス『GX550』内外装全部見せ＋カラーバリエーションきまぐれクックは、すでに『ランボルギーニ ウルス』を所有しているが、「ちょっとどっか行こうで出したくない。傷ついちゃったらえらいこと」と言い