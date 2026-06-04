留萌市の女子高校生（当時１７歳）が旭川市郊外の神居大橋から転落し殺害された事件で、殺人、監禁などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の第６回公判が３日、旭川地裁であり、検察側による被告人質問が行われた。起訴状によると、内田被告は２０２４年４月１８日深夜〜１９日未明、留萌市や旭川市で女子高校生を車に監禁して暴行。裸で橋の欄干に座らせ、「死ねや」などと迫り、川に転落させて溺死させた