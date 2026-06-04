中東情勢の悪化によるナフサの供給難が、私たちの生活に身近な製品にまで大きな影響を及ぼしている。食品メーカーの相次ぐ値上げに加え、傘の製造やネイルサロンの備品、さらにはバナナの熟成にまでその波紋が広がっているようだ。【映像】ナフサ供給不安で「傘が作れない」（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、様々な業界に波及するナフサ不足の実態について、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏とともに深掘りし