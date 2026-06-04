青春時代を過ごした文化服装学院で出会った仲間は一生の宝物。後年、「KENZO」の名で世界的に活躍する高田賢三さん、ファッションブランド「ピンクハウス」を立ち上げた金子功さん、「ニコル」の松田光弘さんは、1958年に入学した同期生です。私を含め「4人組」。目指すは一世風靡（ふうび）する一流のファッションデザイナー。個性は違っても目標は同じ。どうすれば大きな夢を実現できるか、皆、そればかりを四六時中考えていま