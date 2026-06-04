司法省のブランチ長官代行（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日公開のポッドキャスト番組で、司法省のトッド・ブランチ長官代行を正式な長官に指名する意向だと述べた。「非常に有能な人物だ。司法省でとても良い仕事をしている」と称賛した。指名時期には触れなかった。就任には上院の承認が必要。ブランチ氏は、トランプ氏が有罪判決を受けた不倫口止めに絡む事件などで弁護人を務め、第2次トランプ政