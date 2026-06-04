【ソウル共同】3日投開票の韓国統一地方選で、KBSテレビは4日、全国16の広域自治体で行われた主要首長選のうち、革新系与党「共に民主党」の候補が12カ所で当選したと報じた。ソウル市長選は大接戦が続いている。