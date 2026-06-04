【ハノイ＝竹内駿平】ラオス中部で、増水によって住民７人が洞窟内に閉じ込められた。これまでに５人が救出されたが、発生から２週間が経過した３日現在も行方不明者２人の捜索が続いている。ラオス国営通信などによると、７人は５月２０日、金を探しにサイソムブーン県の山間地にある洞窟に入ったが、豪雨による増水で洞窟内の通路の一部が水没し、出られなくなった。一時は全員無事との報道も出たが、その後修正された。救