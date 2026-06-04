【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）【映像】疑惑の判定、微妙すぎる瞬間（実際の様子）U-19日本代表が“判定”に救われる場面があった。ゴールネットを揺らされたものの、主審はオフサイドを宣告。しかしリプレイを確認すると、微妙な判定に放送席は苦笑い。SNS上も騒然となった。U-19日本代表は6月3日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU