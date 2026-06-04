◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）前日行われたオリックス戦の2回に緊急登板した巨人・森田駿哉投手。試合後、この様子を振り返り、思いを明かしました。この日の先発は戸郷翔征投手。初回を三者凡退と安定した立ち上がりとするも、2回の初球で頭部死球を与えてしまいました。これで危険球退場となり、あとを受けたのが森田投手。5回までスコアボードに0を刻むなど、力投を見せました。それでも6回に