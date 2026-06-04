◆ 勝ち星が伸びない右腕これほどまでに勝敗と投球内容が一致しない投手も珍しい。石田裕太郎は6月3日の楽天戦を終えた時点で、防御率1.93をマークし、先発ローテーションの一角としてクオリティースタートも10登板で8と文句のない数字を記録。それでも成績は3勝5敗。防御率だけを見れば勝ち越していても不思議ではない数字だが、現実は負けが先行している。その原因は打線の援護に恵まれないこともポイント。先発投手がマウ