西武のタイラー・ネビンが節目の第10号を放った。3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、池田親興氏がその一発について、打撃技術の高さを解説した。2回の先頭打者で登場したネビンは初球を強振。大竹耕太郎が投じた外角寄りのストレートを甲子園のバックスクリーンへ弾き返した。池田氏は「素晴らしいですね」と切り出し、「初球のストレートを狙っていたわけではないと思う。もしストレート一本に絞っていたら